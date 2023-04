LA Reggio Calabria in esclusiva per Biesse Associazione Culturale Bene Sociale la presentazione del libro scritto da Sebastiano Ardita “Al di sopra della Legge come la mafia comanda dal carcere” venerdì 14 aprile ore 16.30 Terrazzo del MArRC Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria . Un grande onore dichiara l a Presidente Nazionale Biesse Bruna Siviglia –

Sebastiano Ardita è un importante magistrato italiano. Entrato in magistratura all’età di 25 anni, ha iniziato come sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, divenendo poi componente della Direzione distrettuale antimafia, ove si è occupato di criminalità organizzata di tipo mafioso, di inchieste per reati contro la pubblica amministrazione e di infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti e forniture. Come consulente della Commissione parlamentare antimafia della XIII Legislatura ha redatto il documento relativo all’indagine sulla mafia a Catania. È stato direttore generale dell’ufficio detenuti, responsabile dell’attuazione del regime 41bis, consigliere togato al C S M Attualmente è procuratore della Repubblica aggiunto presso il Tribunale di Messina. È autore di tantissimi libri: Ricatto allo Stato , Catania bene

AL DI SOPRA DELLA LEGGE

Come la mafia comanda dal carcere”

.A questo importante momento di dibattito e riflessione interverrà il

il Procuratore Aggiunto della Procura di Reggio Calabria Giuseppe Lombardo da sempre in prima linea nel contrasto alla criminalità organizzata e che abbiamo seguito in questi ultimi giorni nel corso del Processo Ndrangheta Stragista.

L’incontro sarà moderato dal caposervizio di Gazzetta del Sud Piero Gaeta., introduce la Presidente Nazionale e Fondatrice Biesse Bruna Siviglia.

Un ringraziamento al Direttore del MArRC Carmelo Malacrino per aver voluto l’ospitare l’evento nella splendida cornice del terrazzo del MArRC . Prosegue dunque l’ impegno sui temi della legalità e della giustizia baluardi dell associazione Biesse, un importante opportunità per la nostra città, per i nostri giovani interloquire con personalità di altissimo spessore . come il Dott Sebastiano Ardita e il Dott. Giuseppe Lombardo .

Da anni conclude il Direttore del MArRC Carmelo Malacrino il Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria si impegna sul tema della legalità, grazie anche alle sinergie condotte con le Istituzioni e le Forze dell’Ordine. In questo percorso la collaborazione con l’Associazione Biesse è particolarmente significativa per i numerosi progetti sviluppati insieme. A partire dall’esperienza dei Testimoni di Legalità, che in occasione della mostra “Salvati dall’oblio” ha visto la partecipazione di tanti giovani del territorio. Ringrazio Bruna Siviglia per questo nuovo evento, che porterà al Museo figure autorevoli del panorama italiano.

Saranno presenti le autorità civili e militari.