Pino Santoro, docente, intellettuale, instancabile animatore culturale della Città, è nato a Gallico l’11 gennaio 1936. Il Professore, come da tutti era conosciuto, è stato scrittore, drammaturgo, poeta e pittore, saldo punto di riferimento artistico-culturale.

Ha svolto un ruolo di educatore e guida umana, sociale e culturale per diverse generazioni di ragazzi e giovani che, attorno al “sessantotto”, hanno fatto una piccola rivoluzione il cui simbolo visibile oggi è il Parco della Mondialità. Tanti ne ha condotto alla maturità e da tantissimi è stato accompagnato per i problemi fisici causati dalla distrofia che lo ha tormentato progressivamente per tutta la vita.

L’ impegno sociale, politico, culturale e civico che ha animato tutta la sua vita lo ha trasmesso ai giovani seguaci. Il suo pensiero politico era nettamente di sinistra e fu sostenitore del “compromesso storico” proposto dall’allora segretario del PCI Enrico Berlinguer.

Il suo ricordo continua a vivere in quanti lo hanno stimato e voluto bene e l’intitolazione alla sua memoria della via dove lui ha dimorato, vuole essere il sentito tributo di gratitudine e il giusto riconoscimento di quanti lo hanno conosciuto e apprezzato come persona e come mentore.