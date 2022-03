Sarà Michele Caccamo poeta, scrittore ed editore, atteso ospite del Circolo Rhegium Julii. L’appuntamento è per sabato 2 aprile alle ore 17:30, nei locali dell’auditorium Mons. Giovanni Ferro Arcidiocesi Reggio-Bova, siti a Reggio Calabria in via Tommaso Campanella 63.

Nel corso della serata sarà presentato il suo ultimo libro “Le sacche della rana” (Castelvecchi editore) dedicato a Pierpaolo Pasolini.

Michele Caccamo, autore italiano amato e stimato da poeti del calibro di Alda Merini, Andrea Camilleri, Fernanda Pivano e molti altri, anche per questa occasione sarà supportato da uno dei più grandi e storici esponenti della letteratura italiana contemporanea: lo scrittore e poeta Aldo Nove.

Caccamo è autore di numerosi e intensi testi poetici e narrativi che hanno suscitato diverse attenzioni anche fuori dal territorio italiano: i suoi libri sono stati tradotti in Egitto, Yemen, Indonesia, Siria, Palestina, Sud Asia, Russia, Cile, Argentina, Messico, Spagna, Francia, Stati Uniti ed Iran.

L’appuntamento con il poeta vedrà gli interventi di Pino Bova e il coordinamento di Ilda Tripodi, mentre le letture saranno a cura di Rita Quattrone.