«Sempre più servizi e informazioni per una città più smart pronta ad accogliere i turisti e a coccolare i reggini». Così il consigliere comunale con delega al Turismo, Giovanni Latella ha commentato l’atto col quale la Giunta comunale, guidata dal sindaco Giuseppe Falcomatà, ha deliberato nei giorni scorsi il programma che prevede il posizionamento di diciassette nuovi totem informativi interattivi in diverse zone della città.

«La nostra è una città che continua a investire sulla digitalizzazione dei servizi informativi diretti a cittadini e turisti. Un servizio importante per i tanti viaggiatori che arrivano e che continueranno ad arrivare nella città dello Stretto ancora fino ad autunno inoltrato considerate le temperature miti. Da qui la scelta del posizionamento dei nuovi totem in punti chiave per la divulgazione di contenuti promozionali e la conseguente fruizione di servizi informativi contenuti del portale internet del turismo del Comune, a cui si somma la gestione di ulteriori funzioni operative che saranno implementate in un momento successivo. In particolare le zone interessate saranno: teatro comunale Cilea, due sul lungomare monumentale Falcomatà, uno al Waterfront, poi al Museo, Castello Aragonese, porto e aeroporto e Stazione centrale».

«Per questa ulteriore innovazione, che si aggiunge a quelle già esistenti – ha concluso Latella – voglio ringraziare in particolare il sindaco Falcomatà, l’assessore alla Programmazione Carmelo Romeo e l’ufficio Upi con Giuseppe Quartuccio, perché è grazie a questi piccoli grandi accorgimenti che l’Amministrazione mostra di avere uno sguardo attento nell’ottica di una pianificazione futura».