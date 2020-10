Situazione preoccupante anche a Polistena, dove il sindaco Marco Marco Policaro ha dato comunicazione di 12 nuovi positivi affetti da Covid. Ed ha confermato le voci inerenti ai contagi dell’ospedale di Polistena. Dove tra medici, infermieri e personale sanitario si conteggiano 15 positivi.

Di seguito il comunicato del sindaco di Polistena.

(GiLar)

“Si informano i cittadini che in data odierna sono stati comunicati dall’Asp gli esiti di altri tamponi eseguiti sul nostro territorio.

La situazione è la seguente. Sono stati accertati n. 12 contagi attivi tra i nostri concittadini.

Il numero dei casi all’ospedale di Polistena è invece pari a n. 15 tra medici, infermieri e operatori.

L’Amministrazione Comunale è in continuo contatto con le autorità sanitarie per monitorare e prevenire la diffusione di ulteriori contagi.

Nelle scuole la situazione è sotto controllo avendo attuato i Dirigenti Scolastici le opportune misure di contenimento.

Rimaniamo vicini alle persone colpite e i rispettivi familiari assicurando il massimo sostegno attraverso i volontari della Protezione Civile.

Ricordiamo quanto sia importante che tutti osservino le regole di comportamento a partire dall’uso della mascherina.

Solo attraverso il buon senso ed il rispetto delle prescrizioni stabilite è possibile limitare la propagazione del coronavirus sul territorio.

Contiamo sulla collaborazione di tutti.”