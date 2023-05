DI CLEMENTE CORVO

Dopo il sorprendente comunicato stampa di qualche ora fa, da parte del presidente della Gioiese Raso, con l’ esonero di Mister Graziano Nocera, che ha sconvolto tutti gli ambienti sportivi non solo cittadini, ma di tutta la regione, arrivano le dimissioni immediate del Direttore Amministrativo della Gioiese.

Lo stesso si é così espresso :

” A seguito delle decisioni adottate dai nuovi componenti della società in ordine alla guida tecnica, ho provveduto a comunicare al direttore generale Ventra e al vicepresidente Saccà le mie dimissioni da direttore amministrativo della ASD GIOIESE 1918.

Ringrazio proprietà, calciatori, dirigenti e tifosi per la bella esperienza condivisa, sono stati due anni bellissimi per me.

Un ringraziamento particolare al mio amico Graziano Nocera, con cui mi sono buttato a capofitto in questa straordinaria avventura, durante la quale mi ha dimostrato che amico e che allenatore di valore è, il numero 1.

Sono orgoglioso di aver fatto parte di questa società e di aver contribuito, nel mio piccolo, agli strepitosi risultati ottenuti sul campo e fuori.

Auguro il meglio per il futuro a chi continuerà nel nuovo progetto e forza Gioiese”.

Certamente sarebbe stato più Giusto, più logico e anche più rispettoso, nei confronti del validissimo mister Gioiese, che quest’anno ha vinto tutto ciò che si poteva vincere un comportamento di tutt’ altro genere.

Ma cosa stà succedendo in casa VIOLA?