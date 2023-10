A Palermo mostra personale di Sonostatachiara

PALERMO (ITALPRESS) – Mostra personale, domani a Palermo, al nuovo centro Epyc in via Pignatelli Aragona, di Sonostatachiara. Ad esporre è l’illustratrice palermitana, Chiara Cosentino, classe ’94. Ha vissuto a Milano, dove ha studiato Fashion Design e Illustrazione. Dopo 6 anni, ha cambiato direzione iniziando a studiare graphic design e tornando nella sua amata Palermo, dove attualmente sta mettendo radici. Nel 2017, ha iniziato a pubblicare sui social le sue illustrazioni, attraverso cui racconta momenti della sua vita, in modo autoironico, senza avere paura di esprimersi e di mettersi a nudo. Il suo fine è cercare di trasmettere qualsiasi messaggio nel modo più chiaro possibile attraverso l’ironia. I temi trattati principalmente nelle sue illustrazioni sono il disagio sociale, la lotta contro il patriarcato ed il bigottismo, le relazioni, l’ansia e tutti quei sentimenti con cui lottiamo quotidianamente e di cui abbiamo paura di parlare apertamente.

