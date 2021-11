A Monreale ripartono i lavori al Cinema Imperia dopo nove anni

MONREALE (PALERMO) (ITALPRESS) – Dopo nove anni riprendono i lavori al cinema Imperia di Monreale, nel Palermitano. L’Amministrazione comunale, stamane, ha consegnato il cantiere all’impresa Euroservizi. Presenti, oltre al sindaco Alberto Arcidiacono, al presidente del Consiglio comunale Marco Intravaia e all’intera Giunta, i tecnici comunali Vittoriano Gebbia e Piero Albanese. A rendere possibile l’avvio del completamento è stato il lavoro di coordinamento svolto dall’assessore Giuseppe Pupella fra l’attività degli uffici tecnici, l’ufficio legale del comune e il Ctu nominato dal tribunale, per raggiungere la conciliazione giudiziaria che ha permesso la ripartenza dei lavori all’ex cinema Imperia, la cui capienza sarà di 340 posti.

“Si apre – dichiara Arcidiacono – una fase storica che avevamo programmato e oggi prende il via grazie al lavoro e alla disponibilità di tutti noi che ci abbiamo fortemente creduto. Un ringraziamento va alla ditta e ai professionisti che ci hanno lavorato e alle istituzioni regionali che ci hanno finanziato”

“Se Monreale – aggiunge Intravaia – riavrà una struttura da adibire alle sue attività culturali, anche teatrali, è grazie alla determinazione del Governo regionale che ha lavorato in collaborazione con l’amministrazione comunale. Ringrazio il presidente Nello Musumeci e l’assessore alle Infrastrutture Marco Falcone per essersi prodigato affinchè nel Bilancio 2021 fossero inserite le somme destinate all’opera, ma che rischiavano di essere perse. Un ulteriore atto concreto di attenzione e vicinanza da parte del Governo regionale nei confronti della nostra città che potrà riappropriarsi di un luogo che ha una forte valenza simbolica per la sua storia recente”.

