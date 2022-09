Di Robin Hood

Nei giorni scorsi abbiamo ricevuto presso la redazione di Approdo, decine di persone di Molochio , i quali hanno voluto parlare con noi, in merito alla casa di cura ed alla gestione della parrocchia Santa Maria dè Merula.

I cittadini di Molochio chiedono ad alta voce al vescovo della diocesi Oppido-Palmi, maggiore attenzione nella gestione della parrocchia locale, oltre a chiedere chiarimenti sul perché le suore non gestiscono più la struttura. La casa di cura per anziani è stata affidata al fratello del parroco. Una decisione contestata da gran parte dei cittadini di Molochio. Dal vescovo Milito, i fedeli , pretendono, una risposta chiara nell’interesse della comunità.

Ricordiamolo l’attuale vescovo ha provveduto giustamente alle nomine delle parrocchie vacanti, affidando finanche doppia parrocchia a chi ne avesse già una. Dimenticare la parrocchia di Molochio che, pur non essendo sede vacante ha estrema necessità di rilanciare l’immagine della chiesa con un altro parroco in grado di avvicinare i fedeli e i cittadini alla parrocchia.