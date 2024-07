Non perdere il primo torneo mai realizzato in Calabria di beach bocce, patrocinato dal Comune, sabato 27 luglio.

Un evento storico che porta per la prima volta la tradizione del gioco sulla sabbia delle nostre splendide spiagge.

Unisciti a noi per una giornata di competizione, divertimento e spirito di comunità. Che tu sia un giocatore esperto o un curioso spettatore, vieni a far parte di questo momento unico e a celebrare con noi lo sport e la socialità. Ti aspettiamo!