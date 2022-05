“La figura e la memoria del noto cantautore Fiumarese Mino Reitano, ha contraddistinto e caratterizzato la storia e i luoghi di Fiumara. Egli unitamente alla sua storia ed alle sue produzioni artistiche conosciute in tutto il mondo, oltre ad essere stata una figura “positiva” e da emulare da parte delle giovani generazioni, oggi diventa emblema di un territorio e può diventare ulteriormente fattore di attrazione oltre che strumento culturale di inclusione ed aggregazione sociale.

Fiumara, ha solo due cose su cui puntare per il proprio futuro: la sua storia e la sua gente, quella “gente di Fiumara” cantata e resa famosa dal suo amato figlio Mino Reitano, che quì vide i natali. A questo abito, alla sua gente dedicò uno dei brani più celebri: “Gente di Fiumara”. Una vera e propria dichiarazione d’amore per la sua terra…Ed oggi, Fiumara, è lieta di poter, finalmente, realizzare un Museo per il grande Mino Reitano”