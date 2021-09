Lunedì 6 settembre 2021, settantotto anni dopo la strage nazista di Rizziconi, la più grave di tutto il Meridione, le diciassette vittime saranno commemorate sulla piazza a loro dedicata.

La strage fu compiuta dai reparti tedeschi, ormai in fuga dalla Sicilia verso il Nord, mediante colpi di cannone sparati contro le case e le strade di Rizziconi per circa 16 ore, come rappresaglia nei confronti degli abitanti del paese, due giorni prima dell’annunzio dell’armistizio dell’otto settembre, quando ancora la Germania nazista e l’Italia fascista erano alleate.

Nonostante la gravità della strage perpetrata sul territorio dagli alleati, le gerarchie fasciste non ebbero nulla da obiettare, assumendo così la corresponsabilità della strage stessa. Le vittime furono in gran parte bambini, ragazzi ed anziani.

Così come è avvenuto nel 2020, la commemorazione è stata programmata dal Lions Club Gioia Tauro-Piana, in collaborazione con il Comune di Rizziconi, dalle ore 17.30 alle ore 20.30 del 6 settembre.

Quest’anno sarà presente la nuova associazione venticinqueaprile AMPA, Associazione Meridionale di Partigiani e Antifascisti (fondata il 14 luglio 2021 dalla maggioranza del Comitato Provinciale dell’ANPI di Reggio Calabria) con una delegazione che deporrà il consueto omaggio floreale alla Stele sulla quale sono scolpiti i nomi delle 17 vittime.