di Antonio Spina



Il 28enne colombiano, Jhonathan Restrepo,

della GW Shimano-Sidermec è il vincitore del Giro ciclistico della Città Metropolitana di Reggio Calabria. Un successo arrivato al termine di una corsa tiratissima. Si aspettava la volata di gruppo, ma le due salite in programma fatte ad alte velocità hanno scremato il gruppo, lasciando solo undici corridori nel gruppetto di testa. A metà percorso, quando la carovana aveva scollinato lo Zomaro, i corridori di testa imponevano distacchi importanti sugli inseguitori. Restrepo sul traguardo del capoluogo reggino posto nello stupendo scenario del lungomare Falcomatà, anticipa German Nicolas Tivani della Corratec e Mirco Maestri della Eolo-Kometa, definendo, così, il podio della gara.



Restrepo, al termine della corsa, ha indossato la “Maglia Amaranto” del Giro Ciclistico della Città Metropolitana di Reggio Calabria. “Una maglia fortemente identitaria, rappresentativa, attraverso i suoi colori e le sue forme, dei caratteri peculiari del territorio metropolitano”.

Da Riace a Reggio Calabria,162,4 km con 1.800 metri di dislivello, è tornata dopo 12 anni di assenza dal calendario ufficiale la grande classica del Sud nel contesto del circuito ciclistico nazionale ed internazionale. L’organizzazione della kermesse sportiva è stata affidata da Lega Ciclismo Professionistico (LCP) alla società emiliana “ExtraGiro“.La 65ima edizione (prima volta nel 1920) è partita

da Riace alle 12, 05, poi la corsa ha attraversato i borghi di Caulonia e Roccella per proseguire verso Marina di Gioiosa, Siderno, Locri e giù lungo lo Zomaro con le tappe di Cittanova, Taurianova, Polistena, Cinquefrondi, Melicucco, Rosarno, Gioia Tauro, Palmi, Bagnara, Scilla e Villa San Giovanni. All’evento sportivo hanno partecipato

102 gli atleti, con una formazione World Tour, cinque Professional, otto Continental, più la Squadra Nazionale Italiana del Commissario Tecnico Daniele Bennati,

capitanata da Elia Viviani, (team Ineos Grenadiers)

vincitore dell’ultima edizione del Giro della Provincia di Reggio Calabria, partito con la maglia numero 1, con alle spalle otto titoli ai campionati europei e due campionati del mondo, vincitore di numerose tappe al Giro d’Italia, del quale vanta anche la maglia ciclamino nell’edizione 2018, al Tour de France e alla Vuelta di Spagna.

Le immagini del giro andranno in differita con una distribuzione internazionale di ben 78 Paesi in tutto il mondo, tramite Eurosport. La prima finestra lunedì 17 aprile alle 12.30, prima del Tour of The Alps, la seconda martedì 18 aprile alle 16:30, dopo il “ToTA”.