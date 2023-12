REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

composta dai seguenti Magistrati:

Luigi Cirillo Presidente

Natale Longo Consigliere relatore

Marrè Brunenghi Carlo Efisio referendario

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 23199 del registro

di segreteria, promosso dal Procuratore regionale della

Corte dei conti con atto di citazione depositato in data

24/3/2022 nella Segreteria della Sezione, nei confronti di:

1) “Studio radiologico srl”, avente partita Iva 00582970802

– subentrato, con atto pubblico del 27.2.2018, allo “Studio Radiologico

S.A.S. di Fiscer Francesco & C.”, in persona del suo

legale rappresentante pro tempore, Strangio Antonino, nato a

Reggio Calabria, il 9.11.1954, avente CF STRNNN54S09H224C

– con sede legale, domicilio fiscale e luogo d’esercizio a Siderno

(RC), in via Enrico Fermi n. 103, cap 89048, rappresentato e

difeso dagli avvocati Giuseppe D’Ottavio e Domenico Cristofaro;

2) Francesco Fiscer, nato a Siderno (RC), il 23.12.1946, ivi

residente in via Amalfi, n. 6, cap 89048, C.F.

FSCFNC46T23I725L, in proprio ed in qualità, all’epoca dei fatti

contestati, di legale rappresentante dello “Studio Radiologico

S

S.A.S. di Fiscer Francesco & C.”, rappresentato e difeso, anche

disgiuntamente, dagli avv.ti Domenico Cristofaro e Angelo Lalli

ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo

(p.e.c. domenico.cristofaro@avvocatilocri.legalmail.it) in Corso

Umberto I n. 261/263 – Bovalino (RC), nonché, a decorrere dal

9/2/2023, dall’avv. Avv. Gaetano CESARIO (C.F.

CSRGTN53D03D122A), in sostituzione dell’avv. Cristofaro, con

domicilio eletto presso lo studio in via C.re Battisti n. 73 – Siderno

(RC) (PEC gaetano.cesario@avvocatilocri.legalmail.it);

3) Giuseppe Maria LATELLA (C. F.: LTLGPP68T24H224S),

nato a Reggio Calabria il 24.12.1968, ivi residente in vico Andiloro,

n. 18, Trabocchetto – Condera-Spirito S., rappresentato e

difeso dall’avv. Elena Ines Latella, con studio in Reggio Calabria

via Spagnolio, n. .3/H (PEC: elenaines.latella@avvocatopec.it);

4) Giuseppe FALCONE, nato a Melito Porto Salvo (RC), in

data 02.01.1965, ivi residente, in via Lungomare dei Mille, n.

32, avente C.F.: FLCGPP65A02F112M, rappresentato e difeso

dall’avv. Pietro Modaffari (c.f.: MDFPTR62 A15F112T), presso il

cui studio in Melito Porto Salvo Via L. Einaudi n. 21, ha eletto

domicilio (Pac: pietro.modaffari@avvocatirc.legalmail.it);

5) Salvatore BARILLARO, nato a Marina di Gioiosa Jonica

(RC), il 17.09.1961, residente a Reggio Calabria, Gallico – Sambatello,

cap 89135 (RC), via San Martino n. 26, avente C.F.:

BRLSVT61P17E956U, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco

Cardone nel cui studio, in Palmi, Via Cesare B f.cardone@pec.cardonestudiolegale.it];

6) Raimondo DELFINO, nato a Frosinone (FR), il

17.02.1967, residente in Reggio Calabria (RC) alla via SS 18 IV

TR, n. 97, Catona- Salice-Rosali-Villa S. G., CAP 89135, avente

C.F.: DLFRND67B17D810F, rappresentato e difeso dall’avv.

Francescantonio Scopelliti (Pec: avvfrancescantonioscopelliti@pecstudio.it),

con domicilio eletto presso lo studio professionale

in Catona di Reggio Calabria, via nazionale n. 174/G;

7) Antonio VARTOLO, nato a Stilo (RC), il 01.08.1951, residente

in Reggio Calabria (RC), viale Pio XI, n. 164, i.3, S.

GIORGIO – MODENA – S. SPERATO, CAP. 89133, avente C. F.:

VRTNTN51M01I956G, rappresentato e difeso dall’avv. Carmelo

Chirico nel cui studio in Reggio Calabria, Via G. Galilei n. 4 ha

eletto domicilio;

8) Bruno LOGOZZO, nato a Polistena (RC), il 02.07.1936,

residente a Reggio Calabria, CAP 89121, in vico Lupardini Archi,

n. 4, ARCHI (C. F.: LGZBRN36L02G791F), rappresentato e difeso

dagli avv.ti Vincenzo De Stefano e Aldo Labate ed elettivamente

domiciliato in Reggio Calabria, Via Prolungamento

Aschenez n.64 presso lo studio dell’Avv. Aldo Labate (pec: vincenzo.destefano@avvocatirc.legalmail.it;

aldo.labate@pecstudio.it;

fax 096522096 – 0965813326);

9) Daniela NOCERA, nata a Reggio Calabria (RC), il

31.05.1979 e ivi residente nel Villaggio Arghilla’ Sud, n. 30