Con lo scrutinio degli 82 Comuni interessati al voto per il rinnovo del Consiglio Comunale, termina la prima parte di queste elezioni che hanno interessato i calabresi anche per le Regionali.

I due comuni più numerosi in termini di abitanti (superiore ai 15 mila), vanno al ballottaggio e si tratta di Cosenza e Siderno. Anche in questo caso ha fatto da padrone l’astensionismo.

A Cosenza si misureranno al ballottaggio 17 e 18 ottobre su chi sarà il successore di Mario Occhiuto, fratello del neo governatore Roberto Occhiuto, tra Franz Caruso per il centrosinistra e Francesco Caruso per il centrodestra.

A Siderno la sfida sarà tra l’ex assessore regionale con Mario Oliverio, Maria Teresa Fragomeni per il centrosinistra e Domenico Barranca per il centrodestra.

C’è stato spazio anche per un caso singolare in un piccolo paese del Reggino, a San Lorenzo dove il sindaco eletto, Giovanni Manglaviti in quanto incandidabile, è subito decaduto. Il motivo è che oltre 30 anni fa aveva subito una condanna per abuso d’ufficio e falso in atto pubblico.

I SINDACI ELETTI NELLE COMUNALI IN CALABRIA:

Catanzaro

Argusto: sindaco Walter Matozzo

Badolato: sindaco Giuseppe Nicola Parretta

Borgia: sindaco Elisabeth Sacco

Cenadi: sindaco Francesco Casalinuovo

Chiaravalle Centrale: sindaco Donato Domenico Savio detto Mimmo

Cicala: sindaco Alessandro Falvo

Conflenti: sindaco Emilio Francesco

Decollatura: sindaco Raffaella Perri

Falerna: sindaco Francesco Stella

Feroleto Antico: sindaco Pietro Fazio

Jacurso: sindaco Ferdinando Serratore

Lamezia Terme sindaco Paolo Mascaro riconfermato dopo lo scrutinio nelle quattro sezioni

Martirano: sindaco Francesco Bartolotta

San Sostene: sindaco Luigi Aloisio

Serrastretta: sindaco Antonio Muraca

Soveria Mannelli: sindaco Michele Chiodo

Soveria Simeri: sindaco Amedeo Mormile

Tiriolo: sindaco Domenico Stefano Greco

Torre di Ruggiero: Vito Bruno Roti

Vallefiorita: sindaco Salvatore Megna

Cosenza

Aieta: sindaco Pasquale De Franco

Albidona: sindaco Leonardo Aurelio

Altilia: sindaco Sebastiano Pasqualino De Rose

Amendolara: sindaco Pasquale Aprile

Belmonte Calabro: Roberto Veltri

Bisignano: sindaco Francesco Fucile

Calopezzati: sindaco Edoardo Giudiceandrea

Celico: sindaco Matteo Francesco Lettieri

Cerisano: sindaco Lucio di Gioia

Cleto: sindaco Armando Bossio

Cosenza al ballottaggio

Falconara Albanese: sindaco Marcello Alfredo Candrava

Francavilla Marittima: sindaco Gaetano Tursi

Fuscaldo: sindaco Giacomo Middea

Guardia Piemontese: sindaco Vincenzo Rocchetti

Lago: sindaco Enzo Scanga

Mangone: sindaco Orazio Berardi

Marano Principato: sindaco Pino Salerno

Pietrafitta: sindaco Antonio Muto

Rogliano: sindaco Giovanni Altomare

Rovito: sindaco Giuseppe De Santis

San Cosmo Albanese: sindaco Damiano Baffa

San Demetrio Corone: sindaco Ernesto Madeo

San Lorenzo Bellizzi: sindaco Antonio Cersosimo

San Nicola Arcella: sindaco Eugenio Madeo

San Pietro in Amantea: sindaco Gioiacchino Morelli

Sangineto: sindaco Michele Guardia

Scala Coeli: sindaco Giovanni Matalone

Spezzano della Sila: sindaco Salvatore Monaco

Zumpano: sindaco Fabrizio Romano

Crotone

Casabona: sindaco Francesco Seminari

Cotronei: sindaco Antonio Ammirati

Crucoli: sindaco Cataldo Librandi

Pallagorio: sindaco Umberto Lorecchio

Petilia Policastro: sindaco Simone Saporito

Reggio Calabria

Bova: sindaco Santo Casile

Camini: sindaco Giuseppe Alferano

Careri: sindaco Pietro Sergi

Delianuova: sindaco Domenico Licastro

Ferruzzano: sindaco Domenico Silvio Pizzi

Galatro: sindaco Sandro Sorbara detto Nino

Gerace: sindaco Giuseppe Pizzimenti

Mammola: sindaco Stefano Raschellà

Melicuccà: sindaco Vincenzo Oliverio

Melicucco: sindaco Francesco Nicolaci

Melito Porto Salvo: sindaco Salvatore Orlando

Palizzi: sindaco Roberto Felice Nocera

Polistena: sindaco Michele Tripodi

Roghudi: sindaco Pier Paolo Zavettieri

San Lorenzo: sindaco Giovanni Mangloviti

Sant’Agata del Bianco: sindaco Domenico Stranieri

Seminara: sindaco Giovanni Piccolo

Siderno al ballottaggio

Stilo: sindaco Giorgio Tropeano

Vibo Valentia

Brognaturo: sindaco Rossana Tassone

Dasà: sindaco Raffaele Scaturchio

Filadelfia: sindaco Anna Bartucca

Francica: Michele Mesiano

Joppolo: Giuseppe Dato

Polia: sindaco Luca Alessandro

Sant’Onofrio: sindaco Antonino Pezzo

Zambrone: sindaco Corrado L’Andolina