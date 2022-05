Per tale motivo sono stati realizzati degli opuscoli, nei quali sono riportati preziosi consigli e indicazioni sull’argomento e che vogliono essere uno strumento per offrire consigli utili per la prevenzione dei rischi connessi a situazioni potenzialmente pericolose per i minori, tra le quali figurano il tristemente noto fenomeno del cyberbullismo e della violenza domestica.

Tale materiale informativo è in distribuzione presso le seguenti librerie cittadine:

– Mondadori di corso Mazzini

– l’Isola del Tesoro di via Francesco Crispi;

– Giunti presso il centro commerciale Le Fontane;

– Ubik via Progresso;

– Nisticò via Daniele;

– Punto e a capo via Jannelli;

– Paoline via Arcivescovado;

– Tavella via Crati in Lamezia Terme.