10eLotto, tipologie di estrazione e statistiche

Siamo abituati a rivolgerci al web per svolgere praticamente qualsiasi operazione o attività connessa al normale svolgimento della routine quotidiana. Su internet andiamo anche in cerca di occasioni di svago digitale, specialmente in questo periodo storico che ci ha

limitato sia sotto l’aspetto della socialità che degli spostamenti. Ecco perché i portali di intrattenimento hanno registrato un picco di traffico, proprio come il sito ufficiale del 10eLotto dedicato al popolare gioco che consente di prendere parte a molti concorsi nell’arco di una settimana.

Formula immediata, ogni 5 minuti e legata al Lotto serale

Il debutto del 10eLotto risale al luglio del 2009 e la sua innovativa formula gli ha consentito di ottenere fin da subito un grande successo di pubblico. Ma quali sono le regole? È possibile scegliere da uno a dieci numeri, compresi nel range che va dall’1 al 90.

Esistono tre tipologie di estrazione, tra le quali è possibile destreggiarsi. Si tratta dell’estrazione immediata, che avviene ogni 5 minuti, e di quella che avviene in contemporanea con l’estrazione serale dei numeri del Lotto (dunque l’appuntamento è il martedì, il giovedì e il sabato sera alle ore 20:00 e il prossimo è fissato per giovedì 01 luglio 2021).

I numeri estratti martedì 29/06 sono, invece:

2; 4; 6; 9; 15; 25; 27; 29; 30; 31; 41; 44; 49; 50; 51; 76; 80; 83; 84; 85

Numero oro: 83

Doppio oro: 83; 51;

La terza tipologia di estrazione è sempre la più attesa: in questa occasione i 20 numeri vincenti sono quelli che corrispondono alle prime due colonne delle estrazioni del Lotto classico. Iniziando dalla ruota di Bari ed escludendo la ruota Nazionale, si procede seguendo un ordine alfabetico.

Per quanto riguarda invece l’estrazione con formula ogni 5 minuti (i concorsi sono quasi 300 al giorno) si procede al confronto dei numeri giocati con i 20 che sono estratti nelle estrazioni, effettuate a intervalli fissi di cinque minuti l’una dall’altra. La stessa giocata può essere ripetuta per più estrazioni di seguito, fino a un massimo di 50, oppure è possibile ripetere una giocata fino a 20 volte. Nel caso in cui si scelga la tipologia di estrazione ogni 5 minuti si potrà anche aggiungere l’opzione Extra, che consente di partecipare all’estrazione di altri 15 numeri tra i 70 che restano ancora a disposizione. Nel caso dell’estrazione immediata, invece, si confrontano i propri numeri con i 20 estratti, che il sistema assegna contestualmente alla giocata. Questa può essere ripetuta fino a un massimo di 50 volte per più estrazioni.

Statistiche, numeri ricorrenti e ritardatari

Sul portale dedicato al 10eLotto è possibile ottenere info utili in merito al regolamento di gioco e alle probabilità di vincita, ma non solo. Dal momento che le statistiche sono per definizione molto appassionanti, soprattutto nel contesto di un gioco che si lega all’estrazione dei numeri, è presente anche una ricca sezione dedicata a numeri ritardatari e ricorrenti con focus specifici anche su numeri Oro ed Extra. Sul portale si trovano pure le informazioni relative ai premi e una sezione dedicata alle domande ricorrenti (le FAQ – Frequently Asked Questions).