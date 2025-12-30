Gioia Tauro, si spacca l’Udc, il consigliere comunale Filippone non segui le direttive del partito

Il commissario cittadino dell’udc, Angelo Guerrisi, dopo le risultanze del consiglio comunale di ieri, prende le distanze ufficialmente dal comportamento politicamente scorretto del neoeletto consigliere Enzo filippone.

Lo stesso, candidato alle ultime elezioni amministrative proprio nella lista dell’udc, al quale si era rivolto per ottenere una candidatura evidentemente non voluta da altri schieramenti, senza comunicare nulla al partito di appartenenza ha aderito ad un gruppo consiliare di nuova costituzione, senza avere l’educazione e la correttezza di informare il commissario cittadino e l’assessore Cristian Guerrisi che rappresenta il partito in giunta comunale.

Il comportamento tenuto dal Filippone, che ha raccontato una versione dei fatti smentita nell’immediato e pubblicamente dal Presidente del Consiglio, dalla delegata alle politiche sociali Mariangela Giovinazzo, e dal vicesindaco Antonino parrello, qualificano il valore umano e politico della persona.

Evidentemente i suoi valori non hanno nulla a che fare con quelli del partito che rappresento e che sono ispirati al rispetto, alla coerenza, e mai all’opportunismo ed al ricatto.

Alla luce del comportamento tenuto da Filippone, siamo lieti che non abbia più nulla a che fare con noi.

Angelo Guerrisi, commissario cittadino UDC