Cassano All’Ionio, il Sindaco Gianpaolo Iacobini: “L’incendio che nella notte ha colpito il Lido Storie di Mare a Marina di Sibari rappresenta un episodio che inevitabilmente scuote la nostra comunità”
Apr 19, 2026 - redazione
«L’incendio che nella notte ha colpito il Lido Storie di Mare a Marina di Sibari rappresenta un episodio che inevitabilmente scuote la nostra comunità. Nell’esprimere vicinanza e solidarietà a titolari e lavoratori della struttura, certi che sapranno presto ripartire, confidiamo nel lavoro delle Forze dell’Ordine e della Magistratura, che stanno operando con professionalità per appurare le cause di quanto accaduto.
Per quanto ci riguarda, continueremo a stare al fianco degli operatori economici e di quanti lavorano onestamente per lo sviluppo di Marina di Sibari e dell’intero territorio di Cassano All’Ionio».