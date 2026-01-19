Gioia Tauro, la replica dell’avv. Pizzuto all’ex sindaco Aldo Alessio

Riceviamo e pubblichiamo

Con riferimento alle dichiarazioni rese dall’ex sindaco Aldo Alessio e al titolo da lui scelto, “La

bugia è l’anticamera dell’imbroglio”, è opportuno chiarire con nettezza la posizione del legale

del Comune di Gioia Tauro nell’ambito del giudizio promosso dalla lavoratrice che ha proposto

il procedimento. Dalla semplice lettura degli atti emerge un dato incontestabile: al momento

del conferimento dell’incarico all’Avv. Sabina Pizzuto, il contenzioso era già pienamente

avviato, sulla base di una precisa scelta politica e amministrativa assunta dall’allora sindaco

Alessio. Era infatti già stata rilasciata procura ad litem al legale del Comune, il quale si era

costituito in giudizio per resistere integralmente alle domande della lavoratrice, dando

attuazione a una linea difensiva decisa dalla precedente amministrazione. La decisione di

contrastare il ricorso della lavoratrice, non nasce dunque con il legale esterno, ma con gli atti

firmati dall’ex sindaco e dal suo apparato. L’incarico successivamente conferito all’Avv.

Sabina Pizzuto dalla nuova amministrazione si inserisce in questo scenario già definito: a

seguito della soppressione dell’Avvocatura interna e alla luce della complessità delle questioni

in materia di lavoro e discriminazione, si è ritenuto necessario assicurare continuità e

adeguato supporto tecnico alla difesa dell’ente, tramite un professionista esterno individuato

con apposita delibera motivata. Il ruolo del legale esterno è stato, e rimane, esclusivamente

tecnico: prendere in carico un processo già incardinato, operare nel perimetro delle scelte

politiche pregresse e tutelare l’interesse del Comune nelle forme e nei limiti consentiti

dall’ordinamento. Non vi è alcun elemento, negli atti, che consenta di attribuire al Sindaco

Scarcella la paternità della costituzione contro la lavoratrice: quella scelta appartiene a chi,

per primo, ha conferito procura al legale interno e ne ha disposto la costituzione in giudizio.

Alla luce di ciò, l’evocazione di “bugie” e “imbrogli” appare quanto meno paradossale se

proveniente da chi ha dato impulso originario al contenzioso e oggi tenta di rappresentarsi

come estraneo alla sua genesi. In uno Stato di diritto, la verità non sta nei titoli ad effetto, ma

nelle delibere, nelle procure, negli atti di costituzione e nelle sentenze: è su questi documenti

che i cittadini possono verificare chi ha deciso cosa, quando e perché, distinguendo il piano

delle responsabilità politiche da quello dell’attività professionale del difensore dell’ente. La

posizione dell’Avv. Sabina Pizzuto, pertanto, è chiara: l’incarico è stato svolto con rigore,

indipendenza e rispetto dei ruoli istituzionali, senza alcuna partecipazione alle scelte originarie

che hanno posto il Comune in conflitto con la lavoratrice. Ogni tentativo di utilizzare il nome

del legale incaricato come strumento di polemica o come comodo bersaglio per riscrivere a

posteriori la storia del procedimento, non solo è ingiustificato alla luce degli atti, ma risulta

fuorviante per l’opinione pubblica e gravemente lesivo dell’immagine professionale di chi ha

operato unicamente nell’interesse dell’ente e dei cittadini.

Avv. Sabina Pizzuto