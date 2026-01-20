Gioia Tauro, la replica dell’avv. Carbone alla nota di ieri dell’ex sindaco Aldo Alessio

Riceviamo e pubblichiamo la nota a firma dell’avv. Rocco Carbone

Leggo in data odierna una nota di stampa, peraltro intitolata: Gioia Tauro, Aldo Alessio, “La

sindaca pro tempore Scarcella racconta solo bugie. Ecco i Fatti”, ove è collocata una parte che

riguarda nello specifico la mia attività professionale svolta nell’interesse del Comune Di Gioia

Tauro.

E in particolare il patrocinio a favore dell’ente costituito parte civile nei confronti degli

imputati per reati di mafia nell’ambito di procedimento penale (cd. Hybris) in corso dinanzi il

Tribunale di Palmi.

L’autore, evidentemente disinformato, ha finito per disinformare, anche chi quell’articolo ha

avuto la ventura di leggere.

La verità, alterata dalla nota, semplice e banale: riposa su altri lidi.

il Comune Di Gioia Tauro da me rappresentato nel processo denominato, Hybris ha regolarmente

presentato le sue conclusioni che ho provveduto ad illustrare in udienza così come previsto che

fosse.

L’ipotesi contraria, certamente coniata al servizio della polemica politica, non ha tuttavia

fatto un servizio altrettanto efficace nei confronti della verità, ben diversa da quella prospettata

nell’articolo che, osservo, certamente l’autore non può aver scientemente inserito un dato falso

proprio affermando che: “Martedì 13 gennaio 2025, tra le parti civili che hanno presentato le conclusioni contro

gli imputati per mafia, l’unico assente era il Comune di Gioia Tauro“ ma, è altrettanto certo, non ha

verificato preventivamente l’esattezza e la correttezza delle Sue fonti di informazione, come sarebbe

stato doveroso.

Chiedo che la presente nota venga pubblicata con pari evidenza, modalità e collocazione

rispetto all’articolo a firma del signor Aldo Alessio, al fine di garantire una corretta informazione

dei lettori.

Tanto per dovere di verità ed a tutela della mia onorabilità professionale