Gioia Tauro, Il Gruppo Teatrale “Giangurgolo” contro lo sfratto esecutivo

1. Dettagli dell’Incontro
Il Gruppo Teatrale Gioiese “Giangurgolo” invita la cittadinanza e la stampa a partecipare alla conferenza che si terrà nei seguenti orari e modalità:
- Data: Giovedì 26 febbraio 2026
- Orario: Ore 17:00
- Luogo: Sede dell’Associazione, Via Piccola Velocità n. 18, Gioia Tauro
2. L’Oggetto della Controversia
L’Associazione denuncia la decisione unilaterale presa dall’Amministrazione Comunale di Gioia Tauro di procedere con uno sfratto immediato dai locali della sede. Tale provvedimento appare ingiustificato per le seguenti ragioni:
- Legittimità del Contratto: L’immobile è regolato da un contratto di comodato d’uso gratuito che scadrà naturalmente solo il 18 dicembre 2027.
- Vincoli di Destinazione: L’immobile è stato donato al Comune nel 1997 con il preciso vincolo di essere utilizzato per fini sociali.
3. Trent’anni di Storia e Cultura
Il Gruppo “Giangurgolo” non rappresenta solo un’associazione, ma un pilastro della comunità locale:
- Attività Trentennale: Da 30 anni l’associazione promuove la cultura attraverso il teatro popolare in vernacolo calabrese.
- Impatto Sociale: La sede ha ospitato e formato intere generazioni di giovani, fungendo da centro di aggregazione e crescita.
- Rischio Chiusura: L’esecuzione di questo sfratto forzato costringerebbe l’Associazione a cessare definitivamente ogni attività.
4. Appello alla Cittadinanza
L’obiettivo della conferenza stampa è esporre le ragioni legali e morali a difesa del diritto dell’associazione di restare operativa fino alla scadenza naturale del contratto.
“Invitiamo caldamente i cittadini, le associazioni culturali e le realtà sociali del territorio a partecipare per sostenere la sopravvivenza di un presidio culturale storico”.
Il Gruppo Teatrale Gioiese “Giangurgolo”