Gioia Tauro, associazione “Gioia 3.0”, Posti esauriti per la lezione di cinema di Matteo Garrone

Posti esauriti per la lezione di cinema di Matteo Garrone

Swamy Rotolo consegnerà al regista il premio ideato e creato dal maestro Cosimo Allera

Posti esauriti con grande anticipo per la lezione di cinema di Matteo Garrone che si terrà domani pomeriggio alle 17 all’interno della Sala Fallara a Gioia Tauro.

Sono stati infatti tantissimi gli appassionati, provenienti da tutta la Regione, che hanno deciso di approfittare dell’opportunità di poter vivere un intero pomeriggio a ragionare di cinema e cultura cinematografica con uno dei registi più affermati del panorama internazionale.

La masterclass sarà il primo degli eventi inseriti all’interno del Gioia Film Fest 2025, la tre giorni quest’anno interamente dedicata all’opera di Matteo Garrone.

La manifestazione è stata organizzata dall’associazione Gioia 3.0, col patrocinio del Comune di Gioia Tauro e la preziosa collaborazione del critico cinematografico Domenico Barone.

Sarà proprio il giornalista gioiese domani pomeriggio a curare l’introduzione della masterclass di Garrone.

«Siamo davvero felici di aver registrato una così grande voglia di partecipazione – ha dichiarato la presidente dell’associazione Gioia 3.0, Rosalba Raso – A poche ore dal lancio dell’iniziativa avevamo già ricevuto molte prenotazioni. A quel punto abbiamo deciso di lavorare per poter aumentare il numero dei partecipanti e consentire a quante più persone possibile di vivere un pomeriggio davvero unico insieme a un grande artista come Matteo Garrone».

In serata i partecipanti si sposteranno in Piazza Silipigni, nel cuore del Piano delle fosse dove dalle 20 il regista incontrerà il pubblico presente, prima della proiezione del film “Io capitano” in programma alle 21.30.

Interverranno prima della proiezione, la presidente dell’associazione Gioia 3.0 Rosalba Raso, l’assessore alla Cultura Domenica Speranza e il sindaco della città di Gioia Tauro, Simona Scarcella.

Successivamente Matteo Garrone riceverà un premio, ideato e creato dal maestro Cosimo Allera, socio dell’associazione Gioia 3.0.

A consegnare il riconoscimento sarà Swamy Rotolo, l’attrice gioiese vincitrice nel 2022 del David di Donatello come miglior attrice protagonista.

Nelle due serate successive, sempre in piazza Silipigni alle 21.30 verranno proiettati Pinocchio e Gomorra.

Il Gioia film fest è stato inserito tra gli eventi del Gioia Culture Summer Festival, il cartellone di eventi culturali estivi, organizzato dal Comune di Gioia Tauro.