Gioia Tauro, al Severi lunedi 3 febbraio il convegno di Libera

Al via il terzo anno di programmazione del percorso di cittadinanza attiva e Costituzione

dell’I.I.S. “F. Severi” in sinergia con l’Università della Calabria e l’insegnamento di

Pedagogia dell’antimafia di cui è titolare il Prof. Giancarlo Costabile. Gli studenti e le

studentesse delle classi quarte parteciperanno ad un seminario di studi che si svolgerà

Lunedì 3 febbraio alle ore 10:00 nell’Auditorium dell’Istituto. Moderato dal Prof. Carmine

Pisano, dopo i saluti istituzionali del Dirigente Prof Fortunato Praticò e l’introduzione dei

lavori della Prof.ssa Rossella Bulsei, coordinatrice del dipartimento di lettere e del Prof.

Giancarlo Costabile, docente Unical, la relazione sarà affidata al referente regionale di

LIBERA Calabria Giuseppe Borrello, nella felice ricorrenza del trentennale dell’associazione

fondata da Don Luigi Ciotti. Ampio spazio sarà riservato all’interazione degli studenti con i

relatori e al dibattito, arricchito dalle presentazioni di contributi e testi, supervisionati e

coordinati dalla Prof.ssa Domenica Velardo, referente per l’insegnamento di Educazione

civica. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di promuovere nelle nuove generazioni la cultura

della legalità e di creare cittadini responsabili e consapevoli delle proprie azioni, capaci di

riconoscere e lottare contro ogni forma di violenza e di discriminazione.