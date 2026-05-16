Gerace, cade in un dirupo muore una persona



Nel primo pomeriggio odierno, alle ore 12:15 circa, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Reggio Calabria, distaccamento di Siderno, è intervenuta in località Praca, nel comune di Gerace (RC), per il soccorso ad una persona precipitata in un dirupo di circa 200 metri.

La complessità dello scenario operativo ha reso necessario l’immediato impiego di personale specializzato SAF (Speleo Alpino Fluviale) dei Vigili del Fuoco della sede centrale di Reggio Calabria, del Reparto Volo dei Vigili del Fuoco di Lamezia Terme e del Soccorso Alpino, che hanno operato in stretta sinergia nelle attività di ricerca e recupero.

Determinante la collaborazione tra Vigili del Fuoco e tecnici del Soccorso Alpino che, attraverso il coordinamento delle operazioni terrestri ed aeree, si sono calati mediante tecniche SAF e progressione su corda, riuscendo a raggiungere rapidamente il punto impervio in cui si trovava il malcapitato.

L’elicottero Drago VF68 dei Vigili del Fuoco individuava il corpo della vittima nel dirupo; successivamente veniva verricellato sul posto il medico del Soccorso Alpino che, raggiunta la persona, ne constatava il decesso.

Le operazioni di recupero della salma venivano quindi effettuate dagli elisoccorritori dei Vigili del Fuoco, con successivo trasporto in zona sicura.

Sul posto una cospicua presenza di Carabinieri della Compagnia di Locri per gli adempimenti di competenza.