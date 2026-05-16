

DIBATTITO SUI CAVALIERI TEMPLARI IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE DEL ROMANZO STORICO “L’ULTIMA NOTTE” DI MAURIZIO BONANNO.

Grande partecipazione a Gioia Tauro per la presentazione del libro “L’Ultima Notte” di Maurizio Bonanno

Si è svolta presso la Sala Le Cisterne di Gioia Tauro la presentazione del libro “L’Ultima Notte” di Maurizio Bonanno, evento promosso dal Rotary Club Gioia Tauro insieme all’Interact Club Gioia Tauro nell’ambito delle iniziative culturali del Maggio dei Libri 2026.

Un incontro partecipato e intenso che ha saputo coinvolgere il pubblico attraverso un viaggio tra storia, spiritualità e riflessione umana, temi centrali dell’opera dedicata al mondo dei Cavalieri Templari.

Ad aprire la serata sono stati i saluti istituzionali del Presidente del Rotary Club Gioia Tauro, Avv. Manuela Strangi , del Sindaco della Città di Gioia Tauro, Avv. Simona Scarcella, , che hanno sottolineato l’importanza della cultura come strumento di crescita collettiva e di confronto.

A dialogare con l’autore è stato l’Avv. Domenico Infantino, Past President del Rotary Club Gioia Tauro, che ha guidato il pubblico in una conversazione coinvolgente sui contenuti del romanzo, approfondendo i temi della fede, del sacrificio, del potere e della dimensione interiore dell’uomo.

Nel corso della serata, Maurizio Bonanno ha raccontato il lungo percorso di ricerca che ha dato vita al libro, evidenziando come “L’Ultima Notte” non sia soltanto un romanzo storico, ma anche un’indagine sull’animo umano e sulle sue contraddizioni.

L’evento ha registrato una significativa partecipazione di cittadini, soci Rotary, giovani dell’Interact e appassionati di lettura, confermando ancora una volta il valore degli appuntamenti culturali promossi sul territorio.

La manifestazione si è conclusa con un momento di confronto con il pubblico e con il ringraziamento rivolto a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa, in un clima di grande interesse e partecipazione.