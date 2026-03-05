Galatro, incontro sul Referendum sulla Giustizia

“Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di Istituzione della Corte Disciplinare”.
Questo è il quesito posto a base del Referendum,per il quale i cittadini italiani saranno chiamati a decidere se vogliono abrogare la legge in vigore votando NO, oppure confermarla votando SI.
La campagna è entrata in una fase decisionale e visto le tante polemiche tra i vari Comitati, di una e dell’altra parte, anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella è intervenuto per raccomandare ad un confronto rispettoso.
Al fine di dare maggiori informazioni ai cittadini, gli esponenti delle due posizioni si confronteranno, in un dibattito pubblico, VENERDI 6 MARZO ALLE ORE 18.00 NELLA SALA CONFERENZE DEL COMUNE DI GALATRO.
Dopo i saluti Istituzionali del Sindaco SANDRO SORBARA, il moderatore ALDO POLISENA, rivolgerà quattro domande pertinenti il tema della Giustizia a SANDRO VITALE Presidente di AMPA venticinqueaprile schierato per il NO e a PASQUALE SIMARI ,avvocato, schierato per il SI.
Subito dopo i Cittadini potranno rivolgere delle domande ai rappresentanti dei due schieramenti che rappresentano anche i Comitati del No e del Si.