Furto di Rame sventato dalla Polfer a Lamezia Terme, denunciate quattro persone

Nei giorni scorsi, personale del Posto Polfer di Lamezia Terme è intervenuto, a seguito di segnalazione da parte di un poliziotto in pensione, all’interno del cantiere di una ditta appaltatrice per RFI, ubicato sul sedime ferroviario di San Pietro a Maida Scalo, procedendo al controllo di quattro soggetti introdottisi abusivamente all’interno nonché di un’autovettura, in seguito accertata essere di proprietà di uno di loro. Dal controllo esperito, gli operatori hanno constatato che all’interno del bagagliaio erano stati depositati un cavo ed altro materiale ferroso. La immediata perquisizione ha consentito quindi di individuare un cavo della lunghezza di 50 metri contenente rame, di proprietà di R.F.I. S.p.A., nonché nr. 3 spezzoni di binario, nr.26 piastre e nr.2 secchi, utilizzati per la fusione di materiale ferroso, attualmente in uso alla summenzionata ditta. I quattro soggetti (3 dei quali di etnia rom) sono stati deferiti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lamezia Terme per il reato di furto aggravato, e i beni di cui sopra sono stati sequestrati e contestualmente restituiti ai legittimi titolari.