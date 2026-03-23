Fuori ora “Sfigato” il nuovo singolo di Aurora Foti Premio Live Fondazione Estro Musicale di Milano

Di Fameli Foti Rosa

La cantautrice e polistrumentista palmese Aurora Foti, una delle giovani voci più interessanti della nuova scena musicale italiana, pubblica in coincidenza della festa del papà il suo nuovo singolo, su tutte le piattaforme digitali. A soli 21 anni, l’artista ha già ottenuto grande attenzione grazie alle esibizioni su Rai 1, dove si è distinta nel contest “Canta che ti Passa” di Uno Mattina in Famiglia. In particolare il 4 gennaio scorso con una intensa interpretazione di “Vedrai Vedrai” di Luigi Tenco, vince la puntata con un poker di dieci, un record per la trasmissione. Formata al Conservatorio di Musica “Francesco Cilea” di Reggio Calabria, dove si è laureata in Canto Jazz e Pianoforte, con il massimo dei voti e menzione d’onore. Aurora unisce tecnica, identità artistica e una forte sensibilità interpretativa. Il suo nuovo brano, “Sfigato”, è stato premiato alla Live Edition 2024 dalla Fondazione Estro Musicale di Milano. Il singolo è stato inciso presso lo storico “Il Cortile Studio”, avvalendosi di professionisti di rilievo come Massimo Caso (Santo California) e Amedeo Bianchi (storico sassofonista di Antonello Venditti), oltre noti musicisti internazionali, contribuendo a un sound curato e ricco di personalità. Ricordiamo che presso il Cortile Studio hanno inciso nomi del calibro di: Angelo Branduardi, Lucio Battisti, Jimmy Bo Horne, Gloria Gaynor, Francesco Guccini, Fausto Leali, Fiorella Mannoia, Anna Oxa, P.F.M., Eros Ramazzotti, Sister Sledge, Modà, Ophir e altri. Il videoclip ufficiale, già online sul canale YouTube della Fondazione Estro Musicale, anticipa la campagna di promozione web che partirà a breve, coinvolgendo social, piattaforme digitali e community musicali. Abbiamo raccolto alcune impressioni a caldo dell’autrice: «Questo brano è un pezzo di me – racconta Aurora – nasce dal desiderio di esprimere ciò che spesso non si riesce a dire a parole. Ovviamente ognuno di noi ci si può rispecchiare». Cresciuta nella realtà musicale del padre Pasquale Foti Calabrisound, cantautore folk e chitarrista, Aurora continua a portare in alto la Calabria con talento, determinazione e una presenza scenica che ha già conquistato il pubblico nazionale. Oltre i numerosi riconoscimenti recenti ottenuti: Premio Assoluto del Conservatorio di Musica “F. Cilea” di Reggio Calabria ed.2025 categoria Jazz, Primo Premio al Catanzaro Sound 2025, e lo scorso 23 febbraio Premio dalla Consulta Giovanile del Comune di Palmi, a sugello del percorso artistico effettuato e delle performance televisive sugli schermi della Tv nazionale sulla Rai. Il suo singolo è disponibile dal 19 marzo 2026, su Spotify, Apple Music, YouTube Music, Amazon Music e su tutte le principali piattaforme digitali. Potete seguire Aurora Foti sui social più noti, Facebook (Aurora e Pasquale Foti Calabrisound) e Instagram nella page artistica @AuroraFoti.Sound(https://youtu.be/LauglOQKpP4is=ZwZSWCM7qjbsUrY1 ). Aurora sta per tornare su Rai Uno: il suo viaggio nel talent di Uno Mattina in Famiglia continua, con nuove performance che spaziano tra i grandi classici italiani e i successi internazionali. Un appuntamento da non perdere per chi ama la musica fatta con cuore, talento e autenticità.