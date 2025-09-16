Francavilla Marittima, è morto il sindaco Gaetano Tursi 

“Con Gaetano Tursi – dichiara la presidente dell’Anci Calabria, Rosaria Succurro – la Calabria perde un amministratore serio e instancabile, che aveva scelto di mettere al servizio della comunità la sua lunga esperienza professionale e umana da medico stimato. La sua elezione a sindaco aveva segnato l’inizio di un impegno politico forte e autentico, animato dall’amore per il proprio paese e dalla volontà di rispondere con concretezza ai bisogni dei cittadini”. “Alla sua famiglia, all’amministrazione comunale e all’intera comunità di Francavilla Marittima (Cs) rivolgo, a nome di tutti i sindaci calabresi, la più sincera vicinanza e un pensiero di profonda riconoscenza per l’opera svolta fino all’ultimo – conclude la presidente Succurro – con serietà e dedizione”.