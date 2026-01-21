Forza Italia: Catera nominato Responsabile Regionale Giovani per il Comitato del Sì al referendum Giustizia

Su indicazione del coordinatore regionale Federico Milia, il coordinamento calabrese di Forza Italia Giovani ha nominato il vice coordinatore regionale Francesco Catera come Responsabile regionale per il comitato del Si al referendum giustizia.

Sotto il suo coordinamento, da qui al 23 marzo il movimento giovanile azzurro metterà in campo un notevole sforzo organizzativo per quanto riguarda la programmazione e la gestione delle attività tematiche sui territori, tanto nelle università che nella società civile.

“Per noi questa è una battaglia identitaria e di civiltà giuridica, non contro la magistratura ma a tutela dei cittadini. Crediamo in una giustizia giusta e siamo ad un passo dalla realizzazione del primo fondamentale tassello che renderà la magistratura finalmente terza ed imparziale, equidistante dalla difesa e dalla pubblica accusa e, soprattutto, svincolata da logiche correntizie”, commenta Catera.

“Con gli eventi che presto organizzeremo in tutte le province, grazie agli interventi di professionisti e ospiti qualificati sviscereremo tecnicamente la materia spiegando le ragioni del “Si” e smonteremo punto per punto la campagna menzognera e di disinformazione che sta conducendo il fronte del No”.