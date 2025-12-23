Firmato il Contratto Collettivo Integrativo 2025 della Metrocity

É arrivata puntuale la firma definitiva del Contratto Collettivo Integrativo 2025 per la Metrocity, resa solenne dalla gradita presenza – oltre che della dott.ssa Giuseppina Attanasio e del Direttore Generale avv. Umberto Nucara – anche del Vice sindaco della Metrocity, dott. Carmelo Versace.

Quest’ultimo, nelle parole pronunciate, ha voluto rimarcare l’importanza che l’amministrazione dedica alle tematiche di tutto il Personale, ponendosi a disposizione delle organizzazioni sindacali e delle rsu presenti, al fine di dare risposta alle domande poste dagli stessi. Tra queste, degna di menzione è la rassicurazione circa la disponibilità all’esame dell’istanza di finanziamento di una somma pari circa a 150.000 euro con risorse in bilancio attraverso la quale ai dipendenti verrebbe consentito – per la prima volta – di avere accesso a benefit sanitari etc. I citati rappresentanti della parte pubblica hanno, inoltre, espresso ampia soddisfazione per la definizione del Contratto che consentirà una puntuale erogazione degli incentivi economici e di performance a tutto il personale metropolitano.

Per la parte sindacale, è intervenuto, Adolfo Romeo delegato CISL-fp, il quale ha ringraziato il dott. Versace per la sensibilità dimostrata che gratifica le parti, per il lavoro svolto e l’elasticità garantita anche in termini di orario nelle trattative, e nel corso della Delegazione, presieduta dalla dott.ssa Giuseppina Attanasio, la cui professionalità ed efficacia hanno favorito la conclusione dei lavori.

Questione trattate sono state anche quelle della stabilizzazione dei tirocinanti (n°39) giustamente preoccupati perché la loro convenzione è in scadenza il 5 febbraio 2026 nonché delle progressioni verticali in deroga per il personale in servizio alla Metrocity.

Meritevole di menzione è il regolamento delle funzioni tecniche, relazionato dalla dott.ssa Maria Grazia Blefari, reso operativo dopo il confronto e la firma avvenuta nei giorni scorsi.

All’incontro hanno presenziato, apponendo la firma sul contratto decentrato in via definitiva: Adolfo Romeo delegato CISL FP, Dario Benincasa UIL FPL, Pasquale Gattuso CSA RAL ed i componenti Rsu metrocity Elena Festa, Mario Marino, Giandomenico Gangemi e Stefano Calabrò.

Adolfo Romeo – delegato ai rapporti politici e sindacali con la Metrocity