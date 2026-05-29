Federpol organizza una seconda edizione del Corso di Avviamento e Perfezionamento
Mag 29, 2026 - redazione
Federpol sta organizzando una seconda edizione del Corso di Avviamento e Perfezionamento, prevista per l’estate 2026.
L’ultima edizione del corso ha registrato 54 partecipanti, con un livello di soddisfazione molto elevato da parte dei corsisti. Anche per questa edizione il programma formativo prevede la partecipazione di docenti di alto profilo, tra cui il Colonnello Paternò, il Dott. Pasquale Linarello, e altri qualificati esperti del settore.
Il corso, valido ai sensi del D.M. 269/2010 con una durata di 80 ore, sarà articolato in cinque weekend di formazione, di cui quattro in modalità FAD (formazione a distanza) e l’ultimo weekend in presenza a Roma.
Calendario previsto:
5 – 6 giugno 2026 (FAD)
19 – 20 giugno 2026 (FAD)
26 – 27 giugno 2026 (FAD)
3 – 4 luglio 2026 (FAD)
10 – 11 luglio 2026 – incontro finale in presenza a Roma
Orari delle sessioni (ancora indicativi):
Venerdì: dalle ore 13:00 alle ore 18:45
Sabato: dalle ore 9:00 alle ore 17:00
Per maggiori informazioni, visita il sito web di Federpol: