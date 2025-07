Farmaci da portare in vacanza: il kit da mettere in valigia

L’estate è il momento in cui staccare la spina e partire per una meritata vacanza. Tutto è pronto ma il dilemma è sempre lo stesso: cosa mettere in valigia? Tra chi porta con sé tutto l’armadio e chi punta allo stretto necessario, quello che non dovrebbe mai mancare è un kit di farmaci da viaggio. Qualunque sia la destinazione, ecco i consigli utili e le regole base per preparare un kit di automedicazione utile ad affrontare ogni evenienza e viaggiare sicuri.

Quali farmaci portare in viaggio



Per evitare che un banale raffreddore, una puntura d’insetto o un’indigestione rovinino una vacanza pianificata alla perfezione, oltre costumi, parei e creme solari, una valigia ben organizzata deve sempre contenere qualche farmaco di automedicazione. Soprattutto se si viaggia all’estero, infatti, trovare una farmacia può essere a volte un’impresa ardua. Il kit dovrebbe essere costruito su misura, tenendo conto delle esigenze personali, delle malattie pregresse, della destinazione di viaggio, senza mai dimenticare i consigli del farmacista e del proprio medico di fiducia. In linea generale, un buon kit medico da viaggio deve contenere i farmaci per le terapie in corso calcolando la quantità necessaria alla durata della permanenza fuori casa, antidolorifici e antinfiammatori a base di ibuprofene utili per contrastare rapidamente sindromi influenzali, nevralgie e mal di denti, un antipiretico come la Tachipirina e un antibiotico a largo spettro che, sebbene da usare solo sotto controllo medico, può rivelarsi fondamentale in luoghi in cui è essere difficile reperirlo. In vacanza capita di concedersi qualche peccato di gola. Per risolvere rapidamente eventuali problemi intestinali, meglio mettere in valigia rimedi già collaudati come antiacidi, fermanti lattici e un antidiarroici. L’estate è il momento per godersi la vita all’aria aperta, ma è anche la stagione preferita da vespe, zanzare e insetti d’ogni genere. Per non rovinarsi momenti di relax, è bene non dimenticare spray repellenti, stick post puntura e antistaminici che agiscono contro allergie, gonfiori e pruriti da punture d’insetto. Sembrerà banale, ma nel kit di pronto intervento, soprattutto se si viaggia con bambini, non dovrebbero mai mancare cerotti, garze sterili, disinfettanti e pomate per alleviare ematomi e contusioni. Non serve, certo, partire con una farmacia da campo al seguito, ma avere con sé dei medicinali da banco può rivelarsi utile in caso di emergenze. E se al momento di chiudere la valigia manca qualche farmaco? Su redcare.it, leader delle parafarmacie online, è possibile acquistare i prodotti desiderati in modo facile e veloce a prezzi sempre vantaggiosi. L’ordine sarà consegnato direttamente a casa.

Consigli specifici



Il kit di automedicazione deve essere integrato con farmaci specifici a seconda della destinazione di viaggio. Se si sceglie una meta esotica, ad esempio, è bene informarsi circa eventuali rischi sanitari e se è richiesto vaccinarsi. È, comunque, consigliabile bere solo acqua imbottigliata e prestare attenzione ai cocktail. Il ghiaccio realizzato con acqua di rubinetto potrebbe, infatti, contenere batteri portatori di gastroenteriti. Le vacanze sono un momento di relax, un buon kit di farmaci da viaggio aiuta a risolvere rapidamente eventuali imprevisti per tornare a sorridere.