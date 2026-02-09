Eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di una donna a Briatico

I Carabinieri della Stazione di Briatico hanno dato corso a un ordine di esecuzione per l’espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare, emesso dalla Procura della Repubblica presso la Corte di Appello di Catanzaro – Ufficio Esecuzioni Penali, nei confronti di una donna residente nel centro costiero. Il provvedimento, emesso il 4 febbraio 2026, scaturisce da una condanna definitiva alla pena di due mesi e venti giorni di reclusione per il reato di rissa, commesso a Briatico nel mese di agosto 2018. La donna è stata arrestata in ottemperanza al provvedimento giudiziario e, al termine delle formalità di rito, è stata tradotta presso il proprio domicilio, come disposto dall’Autorità Giudiziaria procedente.