Eseguito ordine di carcerazione per un 44enne, già condannato per estorsione, truffa aggravata e altri reati nel Vibonese

I Carabinieri della Stazione di Vibo Valentia hanno dato esecuzione, in data 1 giugno 2026, ad un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della locale Procura della Repubblica.

Il provvedimento ha riguardato un uomo, classe 1982, residente nel capoluogo, già sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare.

L’ordine è stato emesso per l’espiazione della pena residua di anni 4, mesi 2 e giorni 24 di reclusione, derivante da plurime sentenze irrevocabili di condanna per reati commessi tra il 2008 e il 2019 nei territori di Vibo Valentia, Parghelia e Roma, per reati contro la persona e il patrimonio, tra cui estorsione, truffa aggravata, atti persecutori, violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale e illecita concorrenza con minaccia o violenza aggravata dal metodo mafioso.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Vibo Valentia, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria procedente.