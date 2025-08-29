Episodio shock in Calabria. Blocca l’auto dell’ex moglie e la accoltella

Momenti di paura a Roccabernarda, nel crotonese, dove un pensionato di 72 anni ha bloccato l’auto dell’ex moglie, aggredendola con un coltello e ferendola gravemente.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l’uomo – già noto alle forze dell’ordine – avrebbe costretto la donna, 70 anni, a fermarsi, colpendola con alcune coltellate al collo e a una spalla. L’aggressione sarebbe riconducibile a contrasti legati alla separazione avvenuta un anno fa.

L’uomo è stato bloccato da alcuni passanti, che lo hanno disarmato e allertato le forze dell’ordine. La vittima è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Cosenza: le sue condizioni sono gravi ma non risulta in pericolo di vita.