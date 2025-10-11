Enti locali, il Pd Calabria solidale con il presidente del Consiglio comunale di Villapiana, vittima di grave atto intimidatorio

Il Pd Calabria esprime solidarietà e sostegno al presidente del Consiglio comunale di Villapiana, Joseph Guida, e alla sua famiglia, vittime di un grave atto intimidatorio. “Condanniamo con forza il gesto vile e ingiustificabile – dichiarano i dem calabresi – che ha colpito Guida e i suoi familiari e che offende la democrazia e quanti con onestà si impegnano per il bene pubblico. Al presidente Guida, al sindaco Vincenzo Ventimiglia e a tutta la cittadinanza di Villapiana va la nostra più sincera vicinanza”. I dem auspicano, poi, che “le autorità individuino presto i responsabili e garantiscano piena sicurezza alle persone colpite”. “Confidiamo in un intervento celere e risoluto dello Stato. Chi serve le istituzioni locali – concludono i dem calabresi – non sia mai solo davanti alla violenza o alla paura”.