Elezioni regionali, Franco Sarica inaugura la segreteria politica
Set 05, 2025 - redazione
Il candidato della Lega, Franco Sarica, in vista della prossima tornata elettorale riguardante la Regione Calabria, invita le testate giornalistiche all’apertura della propria segreteria politica, sabato, 6 settembre alle ore 11:00 sul Corso Garibaldi, al civico 68 (davanti negozio Calveri).