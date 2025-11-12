Elezioni regionali, Cirielli il candidato più nominato da radio e tv nazionali

ROMA (ITALPRESS) – E’ Edmondo Cirielli il candidato alle prossime elezioni regionali (23-24 novembre) citato più volte sulle principali emittenti radiofoniche e televisive italiane. Secondo i dati raccolti da Mediamonitor.it, piattaforma che utilizza tecnologia e soluzioni sviluppate da Cedat 85, azienda attiva da 40 anni nella fornitura dei contenuti provenienti dal parlato, nel periodo compreso fra martedì 7 ottobre e giovedì 6 novembre Cirielli ha totalizzato ben 285 citazioni sulle radio e tv nazionali.

Cirielli, che deve parte della sua esposizione mediatica anche al ruolo di viceministro degli Affari Esteri, precede in classifica proprio il suo diretto concorrente alla presidenza della Regione Campania, Roberto Fico: l’esponente del Movimento 5 Stelle, candidato per il centrosinistra, ottiene 243 citazioni. Terzo posto ex aequo, con 180 menzioni, per Alberto Stefani, deputato leghista in lizza per succedere a Luca Zaia alla Regione Veneto, e Gennaro Sangiuliano, l’ex ministro della Cultura che ha lasciato l’incarico di corrispondente Rai da Parigi per correre come capolista di Fratelli d’Italia alle Regionali in Campania. Anche di Maria Rosaria Boccia, candidata in Campania nella lista di Stefano Bandecchi, si è parlato (124 citazioni) in questi giorni dopo la sua decisione di rinunciare alla candidatura.

Fanalini di coda i candidati alla Regione Puglia: l’imprenditore Luigi Lobuono, in corsa per il centrodestra, ottiene 141 citazioni e si aggiudica la quinta posizione in classifica a scapito del suo avversario, l’ex sindaco di Bari Antonio Decaro, citato 96 volte.

Il meno citato in assoluto (30) sui media nazionali è Giovanni Manildo, ex sindaco di Treviso, candidato presidente alla Regione Veneto per il centrosinistra. Lo ha superato (50 citazioni) anche il candidato Marco Rizzo, l’esponente comunista con la sua lista Democrazia Sovrana Popolare.

