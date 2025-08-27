Elezioni regionali, circola il nome di Antonio Marziale. Il garante interpellato dalla redazione di Approdo precisa in merito!

Il nome di Antonio Marziale circola come candidato alle prossime regionali. Da noi interpellato, essendo egli anche nostro direttore editoriale sin dalla fondazione di approcalabria.it così risponde: “Sono Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Calabria in carica e ciò dovrebbe in qualche modo suggerire agli “ispiratori” maggiore prudenza. Sono al secondo mandato di legislatura ed ho dimostrato che nell’espletamento delle mie mansioni sono stato partigiano solo dei bisogni dei bambini, con risultati sotto gli occhi di tutti. Sono tesserato a Fratelli d’Italia”. Non ha aggiunto altro…