Elezioni regionali, Bevacqua rispone a Caputo





“Ancora una volta Caputo ha scelto la strada più semplice, non rispondere nel merito delle questioni che il Partito Democratico della Calabria ha posto all’attenzione dell’opinione pubblica. Sarebbe bastato -dichiara Mimmo Bevacqua-

entrare nel confronto politico con un minimo di serietà.



Alzare polveroni su chi firma o non firma una nota è soltanto il segnale evidente di un nervosismo crescente e della totale assenza di argomentazioni politiche.



Non è una novità, d’altronde, da sempre Caputo si limita a fare da portavoce alle ansie del presidente Occhiuto, di cui è ormai il ventriloquo ufficiale, pronto a mettere la sua firma su attacchi tanto strumentali quanto inconsistenti.”



