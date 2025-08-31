Approdo Calabria

Elezioni regionali, Bevacqua rispone a Caputo

Ago 31, 2025 - redazione

“Ancora una volta Caputo ha scelto la strada più semplice, non rispondere nel merito delle questioni che il Partito Democratico della Calabria ha posto all’attenzione dell’opinione pubblica. Sarebbe bastato -dichiara Mimmo Bevacqua-
entrare nel confronto politico con un minimo di serietà.

Alzare polveroni su chi firma o non firma una nota è soltanto il segnale evidente di un nervosismo crescente e della totale assenza di argomentazioni politiche.

Non è una novità, d’altronde, da sempre Caputo si limita a fare da portavoce alle ansie del presidente Occhiuto, di cui è ormai il ventriloquo ufficiale, pronto a mettere la sua firma su attacchi tanto strumentali quanto inconsistenti.”

