Elezioni Lamezia, Pd, “Molto rumore per nulla”

“‘Molto rumore per nulla’ è il titolo di un celebre film che ben descrive il frastuono mediatico sollevato dagli sponsor del candidato Mario Murone, la cui presenza nel dibattito pubblico, specie su temi cruciali come la sanità e il futuro di Lamezia Terme, si è finora rivelata debole, incerta e priva di incisività. Murone, che aspira a governare la città, appare come espressione diretta di Pino Galati, figura centrale di un sistema politico che ha segnato negativamente il territorio.”

Così il Partito Democratico della Calabria risponde alle recenti dichiarazioni del centrodestra rivolte a Doris Lo Moro, candidata a sindaco del centrosinistra a Lamezia Terme.

“Gli esponenti del centrodestra –proseguono i dem– rispolverano episodi di quasi vent’anni fa, rielaborandoli in modo strumentale, come se i cittadini lametini non fossero in grado di distinguere tra realtà e propaganda. È bene ricordare che Doris Lo Moro non partecipò affatto all’accorpamento delle aziende sanitarie: da assessore regionale, dimostrando senso di responsabilità e rigore, portò a compimento un Piano sanitario di ampio respiro, tuttora vigente, che prevedeva anche l’incremento dei posti letto, un elemento che avrebbe potuto rivelarsi molto positivo per Lamezia.”

“Quel Piano –sottolinea ancora il PD– sembra completamente ignorato tanto dal candidato Murone quanto dai suoi colonnelli, limitandosi sulla sanità a uno scarno programma, povero di contenuti, senza visione e privo di proposte concrete, nel quale spiccano iniziative vaghe e fuori contesto, come quella della cosiddetta ‘Banca del tempo’.”

“È paradossale –aggiungono i dem– che oggi si cerchi di alterare la narrazione storica, quando è proprio il centrodestra a governare la sanità da decenni, con risultati drammatici: aumento dei viaggi della speranza, spese sanitarie fuori controllo, grave carenza di personale medico e un sistema d’emergenza in stato critico, nonostante il governo regionale e quello nazionale appartengano alla stessa area politica.”

“La verità –conclude il Partito Democratico della Calabria- è che la candidatura di Doris Lo Moro preoccupa profondamente il centrodestra perché rappresenta un’alternativa credibile e determinata, capace di interrompere logiche fallimentari e modelli di gestione ormai logori. Di fronte a ciò, gli avversari appaiono privi non solo di contenuti, ma anche di una visione autentica per il futuro di Lamezia.”