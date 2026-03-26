Elezioni comunali Taurianova, partiti in fermento, ma il quadro resta incerto. Salta l’ipotesi delle primarie di tutta l’opposizione al sindaco Biasi
Mar 26, 2026 - redazione
Elezioni comunali Taurianova, partiti in fermento, ma il quadro resta incerto. Salta l’ipotesi delle primarie di tutta l’opposizione al sindaco Biasi
A meno di un mese dalla presentazione delle liste, il quadro politico locale è ancora tutt’altro che definito. Partiti, movimenti e gruppi civici sono in piena attività, ma tra candidature annunciate e alleanze incerte, la partita resta aperta.
Biasi e Romeo e Cordopatri già in campo
Due e forse tre, certezze iniziano a delinearsi:
Biasi è già pronto alla competizione
Romeo ha annunciato la propria candidatura ed è al lavoro sulla lista
Entrambi, quindi, si preparano a scendere in campo con strutture organizzative già avviate, anche se restano da completare le squadre.
Centrosinistra diviso e senza primarie
Nel campo del centrosinistra, invece, la situazione appare più complessa.
Il Partito Democratico è ancora alla ricerca di un candidato sindaco condiviso. L’ipotesi di primarie di coalizione – che avrebbe potuto coinvolgere tutte le opposizioni – sembra ormai definitivamente tramontata.
Una scelta che rischia di avere conseguenze:
possibile frammentazione interna
più candidati nello stesso campo politico
difficoltà nel costruire un’alternativa unitaria
Nodi irrisolti e movimenti in corso
Restano diversi interrogativi aperti.
Tra questi:
il ruolo di esponenti locali ed ex consiglieri
possibili candidature autonome
eventuali alleanze last minute
In particolare, alcune figure politiche potrebbero:
correre da sole
oppure collocarsi in schieramenti diversi rispetto al passato
Uno scenario che contribuisce ad aumentare l’incertezza.
Una campagna elettorale ancora tutta da scrivere
Il dato più evidente è uno:
non esiste ancora un quadro definito.
Con le scadenze ormai vicine:
le liste devono essere costruite
i candidati ufficializzati
le coalizioni chiarite.