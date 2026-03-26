Elezioni comunali Taurianova, partiti in fermento, ma il quadro resta incerto. Salta l’ipotesi delle primarie di tutta l’opposizione al sindaco Biasi

A meno di un mese dalla presentazione delle liste, il quadro politico locale è ancora tutt’altro che definito. Partiti, movimenti e gruppi civici sono in piena attività, ma tra candidature annunciate e alleanze incerte, la partita resta aperta.

Biasi e Romeo e Cordopatri già in campo

Due e forse tre, certezze iniziano a delinearsi:

Biasi è già pronto alla competizione

Romeo ha annunciato la propria candidatura ed è al lavoro sulla lista

Entrambi, quindi, si preparano a scendere in campo con strutture organizzative già avviate, anche se restano da completare le squadre.

Centrosinistra diviso e senza primarie

Nel campo del centrosinistra, invece, la situazione appare più complessa.

Il Partito Democratico è ancora alla ricerca di un candidato sindaco condiviso. L’ipotesi di primarie di coalizione – che avrebbe potuto coinvolgere tutte le opposizioni – sembra ormai definitivamente tramontata.

Una scelta che rischia di avere conseguenze:

possibile frammentazione interna

più candidati nello stesso campo politico

difficoltà nel costruire un’alternativa unitaria

Nodi irrisolti e movimenti in corso

Restano diversi interrogativi aperti.

Tra questi:

il ruolo di esponenti locali ed ex consiglieri

possibili candidature autonome

eventuali alleanze last minute

In particolare, alcune figure politiche potrebbero:

correre da sole

oppure collocarsi in schieramenti diversi rispetto al passato

Uno scenario che contribuisce ad aumentare l’incertezza.

Una campagna elettorale ancora tutta da scrivere

Il dato più evidente è uno:

non esiste ancora un quadro definito.

Con le scadenze ormai vicine:

le liste devono essere costruite

i candidati ufficializzati

le coalizioni chiarite.