Educare all’arte: La proposta dell’artista Barbara Pisano farà tappa a Monsoreto di Dinami



La proposta dell’artista Barbara Pisano farà tappa a Monsoreto di Dinami grazie alla promozione della Pro Loco Tre colli presieduta da Marina Franzese e alla collaborazione dell’Amministrazione Comunale di Dinami guidata dal Sindaco Antonino di Bella.

Barbara maestra d’arte attenta ai piccoli, attraverso i suoi laboratori fornirà le tecniche per dare forma alla “loro” versione dello Yèryano, protagonista della fantomatica leggenda calabrese.

I bambini in questo modo per qualche ora si potranno cimentare ad apprendere nuove competenze e appassionarsi alla cultura identitaria di una nuova realtà, ma l’elemento più importante, continua l’artista, è quello di sensibilizzare al corretto uso del tempo, con una riduzione dell’uso spropositato dei dispositivi tecnologici per trasformarlo in manualità, contribuendo così ad educare al bello e risvegliando la gioia della loro creatività.

Il progetto anticiperà un’altra tappa della mostra itinerante ideata e curata da Giuseppe Esposito “I Yèryani di Malamotta” che avrà luogo a Melicuccà di Dinami il giovedì successivo grazie alla collaborazione con la Pro Loco, l’Amministrazione Comunale e l’Associazione Mare Vitae.

“I miti, le storie, le leggende dei nostri territori- afferma Esposito, curatore della mostra- servono perché stimolano e incuriosiscono le nuove generazioni”.

“Educare all’arte serve per trarre fuori, tirare fuori ciò che sta dentro”.

Il ruolo della maestra Barbara Pisano è quello di rendere i giovani protagonisti della mostra anche con l’esposizione dei lavori dei ragazzi.

Aldo Polisena