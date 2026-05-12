Evento formativo con i Vigili del Fuoco nell’ambito dei progetti del Servizio Civile Universale

In data 11/05/2026 si è svolto un evento formativo presso il Liceo Scientifico Statale “FILOLAO” di Crotone nell’ambito della realizzazione dei progetti del Servizio Civile Universale affidati al Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione Regionale Calabria, compresi nel bando emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle politiche giovanili e del servizio civile universale.

La finalità dei progetti è quella di coinvolgere le comunità calabresi nella promozione e diffusione delle conoscenze fondamentali sui rischi del territorio e sulle buone pratiche di auto protezione.

L’evento è rivolto a quattro classi è stato introdotto dal Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco, Ing. Maurizio Lucia, che ha evidenziato l’importanza della prevenzione sia nella lotta agli incendi boschivi che in ordine alla sicurezza nei locali di pubblico spettacolo e negli istituti scolastici. Ha preso parte all’incontro anche il Comandante dei Vigili del Fuoco di Crotone, Ing. Antonio Summa.

Al convegno, organizzato grazie alla collaborazione del Dirigente Scolastico, Prof.ssa Maria Rosaria Iaccarino, e del personale docente dell’Istituto, hanno partecipato alcune classi ed ha visto coinvolte le Operatrici Volontarie del Servizio Civile Universale in servizio presso la Direzione Regionale VV.F. Calabria che, coadiuvate dai funzionari della Direzione Regionale, hanno presentato dei lavori sulle succitate tematiche introdotte dal Direttore Regionale.

E’ utile significare che possono partecipare al Servizio Civile Universale tutti i giovani tra i 18 e i 28 anni (29 non compiuti) di età che abbiano la cittadinanza italiana o di una degli altri Stati membri dell’Unione Europea o di un Paese extra Unione Europea, purché regolarmente soggiornanti in Italia.

Gli operatori volontari del servizio civile che avranno completato il percorso senza demerito avranno diritto ad accedere ad una quota di riserva del 15 % nei concorsi pubblici, anche nei ruoli dei Vigili del fuoco.