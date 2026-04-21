Elezioni Comunali Taurianova, Antonio Sicari a sostegno di Domenico Romeo

Taurianova per me è casa. È fatta di persone, di volti, di storie che ogni giorno si intrecciano e danno senso alla nostra comunità. È fatta di sogni, di sacrifici e di speranze che meritano di trasformarsi in realtà.

È proprio da qui che nasce la mia scelta: candidarmi al Consiglio Comunale di Taurianova, con la volontà di rappresentare al meglio le esigenze ed i bisogni della frazione di Amato in cui vivo. Non è una decisione presa con leggerezza, ma il frutto di un percorso, di un legame profondo con questa città e del desiderio sincero di dare il mio contributo per costruire qualcosa di migliore.

Credo fortemente nei giovani, nella loro energia, nelle loro idee e nella loro capacità di cambiare le cose. Dove ci sono giovani, c’è futuro. Ma il futuro va costruito con impegno, serietà e presenza costante.

Ho scelto di intraprendere questo cammino al fianco di Domenico Romeo, una persona che stimo profondamente, non solo per la sua preparazione, ma soprattutto per la sua umanità, la sua coerenza e il suo amore autentico per Taurianova. Condivido la sua visione e credo nel progetto che porta avanti con determinazione.

Non prometto soluzioni facili o sogni irrealizzabili. Prometto impegno, ascolto e la volontà di esserci davvero, ogni giorno, per affrontare insieme le sfide e trasformarle in opportunità.

Questa non è solo una candidatura, è una scelta di cuore, di responsabilità e di futuro.

Taurianova merita di più. E il cambiamento inizia da noi.