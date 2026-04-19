Grande entusiasmo e tanti giovani alla presentazione della candidatura a sindaco di Raffaele Loprete, sostenuto dalla lista “Radici e Futuro” e soprattutto dal Partito Democratico e dal centrosinistra.

Alla presentazione erano presenti diversi esponenti politici, tra cui il consigliere regionale e vicepresidente del Consiglio Regionale, Ranuccio, il sindaco di Polistena Michele Tripodi, il segretario provinciale di Rifondazione Comunista e la presidente del Partito Democratico di Reggio Calabria, insieme ai segretari locali Enzo Borgese (PD) e Pino Ciano (PRC), e altri rappresentanti politici. A moderare l’incontro la dottoressa Rositano.

In sala tantissimi giovani, che saranno il cuore pulsante della campagna elettorale. Loprete, 39 anni, vanta anche un’esperienza di quattro anni come assessore nella giunta Scionti. Loprete è una persona pulita, preparata e molto stimata soprattutto tra le nuove generazioni.

Nel suo intervento ha dichiarato che non farà polemiche, ma porterà avanti una campagna elettorale basata sui contenuti e sui problemi concreti della città, che oggi versa in una situazione molto difficile, con criticità irrisolte da anni. Secondo lui, serve una scossa, che può arrivare proprio dai giovani.

Ha anche ricordato come alcune figure politiche abbiano amministrato la città per lunghi periodi, sottolineando le difficoltà legate anche allo scioglimento del Comune per mafia, evento che rappresenta un segnale grave della situazione amministrativa.

Loprete ha ribadito la volontà di costruire un progetto nuovo, insieme a una squadra composta da giovani e da persone più esperte.

Momento significativo dell’incontro è stata la telefonata da Barcellona della segretaria nazionale del Partito Democratico, Elly Schain, che ha voluto fare personalmente gli auguri a Loprete, chiamandolo per nome e sottolineando l’impegno comune di battere le destre.