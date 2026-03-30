Mancano circa 8 settimane alle prossime consultazioni elettorali ed ancora non c’è nessuna certezza sulla formazione delle liste elettorali in questa nuova avventura dove Taurianova per la prima volta affronta un nuovo sistema elettorale a causa del calo demografico (?) sotto 15 mila abitanti. Si vota con un maggioritario a turno unico, con ogni candidato a sindaco avrà una lista con 16 candidati alla carica di Consigliere Comunale, chi prende più voti vince.

Abbiamo incontrato uno dei candidati a sindaco più attesi della competizione, l’ex due volte sindaco Domenico Romeo detto “Mimmo” e lo abbiamo fatto con una lunga chiacchierata dove non si è tirato indietro nelle rispose, affermando che “la mia lista è pronta” e non solo, “da un po’ di anni che ci sto lavorando perché non volevo che la mia storia finisse in quel modo”. Quella “storia” ha un contorno amaro, a tratti drammatico, intriso non solo di scioglimenti per infiltrazioni mafiose, ma di veleni, un clima all’epoca non facile da gestire, tra attentati e intimidazioni fino all’onta del carcere dove ne è uscito riabilitato, ma soprattutto estraneo al contesto di cui veniva accusato.

A Mimmo Romeo sempre con l’inseparabile sigaretta chiediamo subito:

Eccoci qua, dopo 13 anni dal suo ultimo mandato finito malissimo con lo scioglimento per infiltrazione mafiosa, da allora cos’è cambiato in Domenico Romeo?

Ho sempre ribadito che la normativa sullo scioglimento dei Consigli comunali va totalmente riformata in quanto è stata emanata in un periodo emergenziale per lo Stato, tanto che anche la giurisprudenza amministrativa ha avuto necessità di definirne i corretti contorni di applicazione. Devo specificare inoltre che le disposizioni di cui trattasi vengono applicate in preventiva e non sanzionatoria, quindi potenzialmente potrebbero colpire qualsiasi amministrazione, anche senza alcun accertamento di responsabilità. Consentitemi però di dire che mi rimane il dubbio del perché sia accaduto tutto ciò, forse davo fastidio politicamente?

Lei ha subito l’onta di un arresto perché coinvolto in un’importante operazione della Dda, ne è uscito estraneo ai fatti, lei pensa che è stato riabilitato dai cittadini di Taurianova?

In realtà i cittadini di Taurianova non hanno mai avuto dubbi sulla mia estraneità ai fatti contestati, gli attestati di stima e di sostegno da parte della comunità li ho ricevuti sin dall’inizio di quella vicenda. I taurianovesi conoscevano e conoscono, perfettamente, la mia persona, la mia storia familiare ed il mio modo di agire. La mia innocenza, peraltro, è emersa immediatamente. Già alla prima udienza il Tribunale della Libertà ha evidenziato in maniera chiara e inequivocabile la mia totale estraneità ai fatti contestati, poi confermata da sentenze passate in giudicato e dal riconoscimento, da parte dello Stato, dell’enorme ingiustizia che ho subito.

Lei lo sa che tutto questo sarà sicuramente argomento di campagna elettorale contro di lei, vero?

Ognuno svolge la campagna elettorale come meglio ritiene, io ho la coscienza pulita e nulla da nascondere. Ovviamente, se la campagna elettorale si concentrerà su fatti pregressi, chiariti dalla magistratura con l’accertamento della mia totale estraneità ai fatti contestati, ciò evidenzia la pochezza degli argomenti politici. Tuttavia, ove taluno intendesse confrontarsi sull’argomento sono pronto.

Lei vede questo clima come una “spada di Damocle” o è tranquillo?

No, sono molto sereno. Mi ripropongo alla città di Taurianova con tranquillità in quanto ho fugato qualsiasi dubbio sulla mia correttezza, lealtà, onestà, trasparenza e coerenza. Questi sono principi che mi ha trasmesso mio padre e che continuerò a portare con me come modello di vita e nella mia azione politica. Non li ho mai rinnegati, neppure per il mantenimento di posizioni e poltrone politiche.

Parliamo del presente politico, come si ripropone oggi davanti ai taurianovesi, con quale spirito, ma soprattutto quali gli argomenti principali che dovrebbero convincere a votarlo?

Sono diversi gli obiettivi del nostro Programma elettorale. Un tema molto importante è il coinvolgimento dei giovani nella vita politica, in quanto le loro idee sono linfa vitale per la crescita ed il futuro della nostra città e saranno i futuri pilastri della società civile taurianovese. La valorizzazione dello sport e delle strutture sportive sarà un altro punto centrale del programma elettorale, in quanto da ciò ne discendono benefici diretti verso l’intera comunità. Particolare attenzione sarà riservata ai lavori pubblici e di manutenzione della cosa pubblica, con peculiare riguardo alla cura delle strade urbane. Un altro punto focale del mio programma sarà la sicurezza del territorio comunale, pertanto vi sarà una stretta collaborazione tra l’amministrazione comunale e le forze dell’ordine. Nell’agire dell’amministrazione comunale dovrà essere prestata particolare attenzione ai soggetti in stato di bisogno, attraverso il potenziamento dei servizi domiciliari, nonché attraverso l’attuazione di politiche di sostegno rivolte alle famiglie più fragili. Ancora, saranno attuate politiche di sostegno per gli anziani che costituiscono la storia del nostro territorio. Tali obiettivi potranno essere raggiunti anche attraverso una leale e piena collaborazione con le associazioni di volontariato del territorio, il cui operato costituisce un importante sostegno per questa comunità. Specifica attenzione sarà dedicata ai servizi sanitari, in quanto è necessario non solo garantirne la permanenza di quelli esistenti, ma sarà soprattutto necessario il loro potenziamento attraverso un serio confronto istituzionale con l’ASP. Un altro obiettivo è anche quello di sostenere le imprese locali del territorio ed attraverso le attività economiche si potrà avere un ritorno significativo in termini opportunità lavorative per i giovani. Chiaramente il nostro programma elettorale andrà ad interessare, dal primo giorno di insediamento, anche le frazioni e le contrade, che ritengo siano state tenute in secondo piano. Ciò che mi preme specificare è che tutti gli obiettivi del programma elettorale saranno raggiunti attraverso un modo diverso di fare politica. La correttezza, la lealtà e la trasparenza saranno i principi guida dell’intera amministrazione comunale. Quello che proponiamo è un rapporto diverso tra il cittadino e l’amministrazione comunale, per questo motivo saranno costituiti punti di ascolto diretto per i cittadini e per i portatori di interessi diffusi. Se la cittadinanza mi eleggerà, così come è stato in passato, sarò il Sindaco di tutti e agirò, come ho sempre fatto, nel solo interesse del Comune di Taurianova. Sarò presente nella comunità e per la comunità, quotidianamente, non solo nei periodi di campagna elettorale. L’ufficio del sindaco, così come è stato con me in passato, dovrà ritornare ad essere un punto di riferimento accessibile ad ogni cittadino.

Biasi durante una conversazione privata ha affermato ironicamente che avrebbe vinto con 1500 voti di scarto sul secondo, lei teme questo exploit di un sindaco uscente che nei fatti sarebbe favorito in quanto, appunto, uscente?

Noi ci poniamo come alternativa all’attuale amministrazione comunale. Se questi sono i calcoli, il Sindaco uscente evidentemente ha un problema con la matematica, in quanto la campagna elettorale per le regionali ha dato dei numeri di gran lunga diversi e inferiori rispetto a quelli che lui immaginava. Ribadisco che ogni singolo candidato si rimette al giudizio degli elettori e i numeri potranno essere confermati o smentiti solo al termine dello spoglio elettorale, dove ciascuno di noi candidati a Sindaco prenderà piena coscienza del giudizio espresso dai cittadini taurianovesi.

Ma soprattutto lei ha le carte in regole per uscire vittorioso da questa competizione elettorale, visto che le statistiche le possono dare anche ragione perché in due volte candidato ha vinto in entrambe le competizioni?

Nonostante le nette vittorie di allora, ribadisco che aspetto il responso della campagna elettorale con la serenità e la tranquillità di sempre. Consentitemi di ringraziare l’intero gruppo che mi affiancherà in questa nuova avventura elettorale dandomi immensa fiducia.

Finisce così questa lunga intervista “senza filtri” che soprattutto ha evidenziato la sicurezza di Mimmo Romeo nella fiducia dei cittadini di Taurianova che il 24 e 25 maggio andranno a scegliere chi sarà il nuovo primo cittadino che li accompagnerà per i prossimi cinque anni con la fascia tricolore. Per ora è tutto, ma vi aggiorneremo!