Elezioni Comunali Cutro, la lista della candidata a sindaco Pina Bruni

Di Clemente Corvo Ieri il dottor Pasquale Favasulli, stimato professionista eccellenza tra medicina sportiva e Reggina Calcio Calcio, ha ricevuto il prestigioso Sangiorgino d’Oro, un premio dedicato alle personalità che si sono distinte per il loro contributo alla comunità. La cerimonia si è svolta nel teatro comunale, alla presenza di autorità e colleghi. Favasulli, con […]