Elezioni Comunali Cutro, la lista della candidata a sindaco Pina Bruni

Le elezioni comunali Cutro 2026 entrano nel vivo con la presentazione ufficiale della candidatura a sindaco di Pina Bruni, accompagnata dal deposito della lista dei candidati al consiglio comunale e delle firme dei sottoscrittori.
Un passaggio formale che segna l’inizio concreto della competizione elettorale in vista del voto del 24 e 25 maggio 2026, quando i cittadini saranno chiamati a scegliere la nuova amministrazione.
Si rafforza il sostegno: Antonio Lerose appoggia Pina Bruni
Uno degli elementi più rilevanti di questa fase politica è la scelta di Antonio Lerose di sostenere la candidatura di Pina Bruni sindaco di Cutro.
Inizialmente candidato, Lerose ha deciso di fare un passo indietro per favorire un progetto unitario, sottolineando l’importanza di evitare divisioni e frammentazioni che potrebbero indebolire il futuro della città.
Una decisione che rappresenta un segnale di responsabilità e una spinta verso una maggiore coesione politica.
Candidati consiglio comunale Cutro 2026
Ecco i candidati al consiglio comunale collegati alla candidatura di Pina Bruni sindaco:
- Antonio Lerose
- Daniela MariaEster Tedesco (detta Daniela Tedesco)
- Alessio Toro
- Sara Invitto
- Francesca Mannolo
- Vito Martino
- Antonella Sulla
- Sara Arcuri
- Martina Bruni
- Pietro Lepiane detto Piero
- Caterina Lombardo
- Maria Emanuela Lamanna
Una squadra eterogenea che unisce esperienza e rinnovamento, con l’obiettivo di rappresentare al meglio la comunità locale.
Una candidatura storica per Cutro
La candidatura di Pina Bruni sindaco Cutro rappresenta un momento importante per la città: si tratta della prima donna a candidarsi alla guida del Comune, un segnale forte di cambiamento e rinnovamento politico.
Una scelta maturata nel tempo, nata dal confronto con i cittadini e dalla volontà di costruire una proposta concreta per il territorio.
Il progetto politico: Cutro mai più da sola
Lo slogan “Cutro mai più da sola” sintetizza la visione della candidata: mettere al centro le persone e rafforzare il senso di comunità.
Tra gli obiettivi principali:
- contrasto all’isolamento sociale
- rafforzamento della coesione territoriale
- miglioramento dei servizi ai cittadini
- rilancio economico e sociale della città
Il progetto nasce anche dall’esperienza personale e professionale della candidata, maturata nel contatto diretto con le esigenze delle famiglie e delle fasce più fragili.
Leadership femminile e nuova visione amministrativa
Un elemento centrale della proposta è il valore della leadership femminile, vista come opportunità di rinnovamento e apertura a nuovi modelli amministrativi.
L’idea è quella di costruire una gestione più moderna, inclusiva e capace di rispondere in modo concreto ai bisogni della comunità.
Unità e cambiamento: la sfida per il futuro
Il sostegno crescente attorno alla candidatura di Pina Bruni rafforza un messaggio chiaro: per affrontare le sfide del territorio serve unità e visione condivisa.
L’obiettivo è superare le divisioni e costruire un progetto amministrativo credibile, capace di restituire fiducia ai cittadini.
Quando si vota a Cutro
Le elezioni amministrative Cutro 2026 si terranno:
- sabato 24 maggio 2026
- domenica 25 maggio 2026
Due giornate decisive per il futuro della città.
Una sfida che guarda al futuro di Cutro
La candidatura di Pina Bruni sindaco di Cutro rappresenta una sfida non solo politica, ma anche culturale: un’opportunità per costruire una città più inclusiva, moderna e protagonista.
Il messaggio è chiaro: più coesione, più partecipazione, più futuro per Cutro.